Іспанія

Футболіст вважає, що Барселоні відмовляти не можна.

Воротар Войцех Щесни прокоментував перехід в Барселону на правах вільного агента.

"Якби місяць тому ти сказав мені, що гратиму за Барсу, я б сміявся без зупинки. Навіть посміявся за день до травми Марка-Андре. У той час не уявляв, що кажу "так" будь-якому виклику. Але коли дзвонить телефон і це стає реальністю, і все залежить тільки від тебе і твого рішення... Можна думати, уявляти, планувати... Але ось воно.

І ти запитуєш себе: "Чи можу я сказати "ні" Барсі? І відповідь така: ти не можеш сказати "ні". Якщо ти кажеш "ні" Барсі, значить, у тебе немає ні яєць, ні достатньо сміливості для такого виклику. У тебе немає на це мужності. Думаю, що я все ще знаходжу в собі цю пристрасть і перебуваю на тому рівні, з яким можу допомогти команді, і саме тому погодився.

Я був задоволений завершенням кар'єри, але в житті недостатньо бути щасливим. Це добре і зручно, але коли ти відчуваєш виклик і бажання підштовхнути себе до чогось незвичайного, до чогось, що люди запам'ятають, знаходиш мотивацію", – цитує Войцеха Diario Sport.

Минулого сезону Войцех Щесни провів 35 матчів, в яких він пропустив 30 голів та 15 разів відстояв "на нуль".