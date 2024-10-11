Центрбек Барселони назвав свого фаворита на отримання Золотого м'яча.
Пау Кубарсі, Getty Images
11 жовтня 2024, 23:16
Цьогорічна церемонія вручення Золотого м'яча-2024, як найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі, відбудеться вже 28 жовтня.
Молодий центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі висловився щодо свого фаворита, віддавши перевагу опорному півзахиснику збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.
"Родрі — це найкращий гравець у світі", — заявив 17-річний іспанець для Sport.es.
Нагадаємо, що, за підсумками голосування українських журналістів, Родрі має отримати Золотий м'яч-2024.