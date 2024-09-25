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Football.ua разом з Isport.ua провели власне голосування на головну індивідуальну нагороду року.

Цьогорічна церемонія вручення Золотого м'яча-2024, як найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі, відбудеться вже 28 жовтня.

Напередодні стало відомо, що, відповідно до інформації деяких джерел, переможцем у поточному році стане вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор.

Однак такий підсумок голосування влаштовує далеко не всіх.

Саме тому Football.ua разом з Isport.ua провів власне голосування на володаря Золотого м'яча-2024. У ньому взяли участь 30 осіб, серед яких відомі журналісти, коментатори та спортсмени.

За підсумками голосування, з дуже маленьким відривом виграв хавбек Манчестер Сіті Родрі Ернандес, а ймовірний переможець за версією France Football залишився лише третім.

По чотири респонденти не додали в свій ТОП-5 або Родрі, або Джуда Беллінгема (Вінісіуса не обрало семеро голосуючих).

При цьому, обидвох гравців по 9 разів ставили на перше місце, але якщо Родрі ще й 8 разів був другим, то Джуду віддавали "срібло" тільки п'ять разів, тоді як "бронзу" — дев'ять.

Найчастіше на другій позиції наші респонденти бачили Вінісіуса Жуніора — також дев'ять разів, а ось на четверту сходинку частіше за всіх ставили Дані Карвахаля.

Цікаво, що Родрі жодного разу не ставили п'ятим, а ось Ерлінг Голанд став лідером по знаходженню на останньому щаблі ТОПу — 5 разів.

На першу позицію, окрім Родрі та Джуда, респонденти ставили Вінісіуса, Карвахаля (по 4 рази), Ламіна Ямала, Тоні Крооса, Флоріана Вірца та Букайо Сака (по 1 разу).

Загалом бали набрали 18 футболістів з 30 номінантів. Окрім ТОП-10 — це Букайо Сака (Арсенал, 6 очків), Граніт Джака (Баєр, 6), Філ Фоден (Манчестер Сіті, 5), Гаррі Кейн (Баварія, 4), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид, 4), Дані Ольмо (Барселона, 1), Коул Палмер (Челсі, 1) та Мартін Едегор (Арсенал, 1).

Також варто зазначити, що українці підняли Артема Добвика на 10-те місце в списку претендентів, він потрапив у топ-5 трьох респондентів.