Іспанія

Бразильський вінгер віддав перевагу своєму співвітчизнику.

Цьогорічна церемонія вручення Золотого м'яча-2024, як найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі, відбудеться вже 28 жовтня.

Нападник саудівського Аль-Хіляля Неймар висловився щодо свого фаворита, віддавши перевагу вінгеру мадридського Реала Вінісіусу Жуніору.

"Якщо говорити про Золотий м’яч, то я за Вінісіуса Жуніора. Ніхто не заслуговує цього більше, ніж він.

Віні — це боєць, він багато постраждав протягом свого життя, перевершив усі очікування, подолав всю критику, тролів, і сьогодні він став для нас великим кумиром, героєм", — цитує слова Неймара AS.

Нагадаємо, що, за підсумками голосування українських журналістів, Родрі має отримати Золотий м'яч-2024.