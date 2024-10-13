Тренер дав відповідь щодо поведінки капітана збірної Франції.
Дешам та Мбаппе, getty images
13 жовтня 2024, 16:55
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про поїздку Кіліана Мбаппе до Стокгольма.
"Я не стежу за новинами про гравців, яких немає у заявці, Кіліан тренується у розташуванні Реала згідно з їхнім планом. Я не знаю, був у нього вихідний, був він [у клубі] чи ні.
Я маю працювати з тими, хто викликаний до збірної. Можу сказати, що Кіліан надіслав мені повідомлення перед грою проти Ізраїлю. Зрештою, як і будь-який гравець у своєму клубі, він дотримується певної програми. У вихідні гравці мають право робити все, що захочеться", – сказав Дешам.
Нагадаємо, Мбаппе, який відновлюється після травми, помітили в нічному клубі Стокгольма під час матчу збірної Франції проти Ізраїлю (4:1), що проходив у Будапешті.