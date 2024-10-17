Іспанія

Є остаточне рішення комітету Ла Ліги.

Перше мадридське дербі цього сезону поміж Атлетіко та Реалом у рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги (1:1) вийшло напрочуд емоційним і супроводжувалось безпорядками на трибунах, через які головний арбітр тієї зустрічі навіть був змушений призупинити гру на певний час.

Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу 29.09.2024

Після тієї зустрічі "матрацники" виступили із заявою щодо нетерпимості подібної поведінки окремих власних фанатів та оголосили про проведення розслідування інциденту.

Можливо, це в підсумку зіграло на користь команди Дієго Сімоне, адже остаточне рішення Апеляційної інстанції Дисциплінарного комітету Ла Ліги зменшило можливе покарання у вигляді трьох домашніх матчів Атлетіко за частково трибун Метрополітано.

Комітет постановив наступне:

"Частково задовольнити апеляцію, подану футбольним клубом Атлетіко Мадрид на рішення Дисциплінарного комітету RFEF від 2 жовтня 2024 року, і, як наслідок, накласти наступні санкції:

– Часткове закриття стадіону терміном на один матч та штраф у розмірі трьох тисяч євро (3.000,00.-€), за вчинення порушення статті 107.1 Дисциплінарного кодексу RFEF.

– Часткове закриття торкнеться секторів 127, 128, 129, 130, 131, 132 і 133, і буде здійснюватися відповідно до умов, викладених у статті 57.1 Дисциплінарного кодексу RFEF".

Як повідомили в клубі, четверо вболівальників, які жбурляли предмети в бік поля, були ідентифіковані й на них склали протоколи співробітники поліції.

Попереднє рішення RFEF полягало в тому, що закриття торкнеться нижньої південної трибуни, секторів з 127 по 133, звідти фанати кидали запальнички у воротаря Реала Тібо Куртуа.

Однак наразі ще невідома доля санкції збоку Комітета з боротьби з насильством, який закликав до повного закриття Метрополітано на два матчі + штраф у розмірі 65 000 євро.