Іспанія

Пітер Лім готовий продати "кажанів" за 350-400 млн євро.

Вболівальники Валенсії протягом більшої частини останнього десятиліття намагалися витіснити власника Пітера Ліма та групу Meriton Holdings з іспанського клубу, і, за останніми даними, сінгапурський мільярдер нарешті готовий до такого кроку. Про це повідомляє Diario AS.

Компанія, що спеціалізується на купівлі та продажу футбольних клубів, склала профіль "кажанів" і заявила, що Лім готовий продати команду після десятиліття керівництва на Местальї.

Також наголошується, що сінгапурець просить за клуб іспанської Ла Ліги – 350-400 млн євро.

У проффайлі також йдеться про необхідність інвестування близько 150 млн євро для завершення реконструкції стадіону, і те, що Лім інвестував 290 млн євро в клуб за час свого перебування на посаді власника. Також клуб має борг у розмірі 340 млн євро.

Крім того, зазначається, що у 15 з 25 гравців команди закінчуються контракти протягом наступних двох років, що також вимагатиме інвестицій.

В останні сезони Валенсія переживає нелегкі часи — замість єврокубків "кажани" ведуть боротьбу за виживання в Ла Лізі, як і зараз — 18 місце після дев'яти турів із шістьма очками.