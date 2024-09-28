Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У черговому матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на своєму полі здобув перемогу над Валенсією з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли результативним ударом відзначився Такефусо Кубо, а потім Оррі Оскарссон, який потім вийшов на заміну, оформив дубль.

Після восьми турів Сосьєдад набрав вісім очок і посідає 12 місце в Ла Лізі, а Валенсія має п'ять балів та 18 рядок.

Реал Сосьєдад — Валенсія 3:0

Голи: Кубо, 8, Оскарссон, 80, 90+3.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас (Елустондо, 85), Субельдія, Агерд, Лопес — Кубо (Магунаселая, 85), Субіменді, Сучич, Гомес — Барренечеа (Оскарссон, 60), Оярсабаль (Турр'єнтес Імас, 60).

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Таррега, Васкес Алькальде (Коррея, 37) — Лопес Ногероль (Гомес, 62), Пепелу, Гільямон, Ріоха — Герра (Канос, 62), Дуро.