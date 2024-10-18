Чинним переможцем турніру є мадридський Реал.
Суперкубок Іспанії, Getty Images
18 жовтня 2024, 16:29
Офіційний сайт RFEF (Королівської іспанської футбольної федерації) оголосив дати та місце проведення Суперкубка Іспанії-2025.
Наступний розіграш турніру відбудеться в січні 2025 року. Матчі прийматиме Король Абдалла Спортс Сіті Стедіум у Джидді (домашній стадіон Аль-Ахлі та Аль-Іттіхада), Саудівська Аравія.
В якості чемпіона Іспанії-2023/24 Суперкубка країни дістався Реал (Мадрид), тоді як Атлетік, Барселона та Мальорка отримали свої місця як переможець Кубка, другий клуб Ла Ліги та фіналіст Кубка.
Розклад матчів Суперкубка Іспанії-2025:
08.01.2025. Реал (Мадрид) — Мальорка
09.01.2025. Атлетік — Барселона
Фінал відбудеться в неділю, 12-го січня 2025 року.
Нещодавно стало відомо, що турнір тепер проводитиметься без задіяння додаткового часу.
Нагадаємо, минулого разу трофей дістався Реалу під керівництвом Карло Анчелотті.