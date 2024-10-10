Іспанія

Насичений календар дається взнаки.

Реал завоював Суперкубок Іспанії у 2024 році, Getty Images

Реал завоював Суперкубок Іспанії у 2024 році, Getty Images

Королівська іспанська федерація футболу вирішила скасувати додатковий час у матчах Суперкубку Іспанії. Про це повідомляє прес-служба RFEF.

Таким чином, якщо за підсумками основного часу матчу буде зафіксовано нічию, то буде проведено серію пенальті.

Таке рішення було ухвалено через насиченість календаря, про який сьогодні висловився президент УЄФА Олександр Чеферін.

Цього сезону у Суперкубку Іспанії зіграють Реал, Барселона, Атлетік та Мальорка. Матчі відбудуться у січні 2025 року.