Іспанія

Захисник Реала прокоментував своє відновлення від травми.

У домашньому матчі дев’ятого туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала захисник мадридського Реала Дані Карвахаль зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки, розриву зовнішньої колатеральної зв'язки та розриву підколінного сухожилля правої ноги в зіткненні з Єремі Піно наприкінці гри.

Складний характер травми потребував оперативного втручання, ще до проведення якого було зрозуміло — сезон для 32-річного виконавця завершено.

Тиждень тому Карвахаль переніс операцію, після чого розпочався його тривалий процес відновлення.

Гравець у дописі в соціальних мережах розповів про власне самопочуття.

"Уже минув тиждень після операції, із болючими моментами, довгими ночами і складними почуттями, із якими важко впоратись.

Але в той же час я відчуваю себе дуже сильним і улюбленим усіма навколо, що робить цей процес більш приємним. Залишилось на тиждень менше до мого повернення", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Реал одразу після отримання результатів тестів свого футболіста підписав із ним новий контракт.