Захисник Реала прокоментував своє відновлення від травми.
Дані Карвахаль, Getty Images
19 жовтня 2024, 12:37
У домашньому матчі дев’ятого туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала захисник мадридського Реала Дані Карвахаль зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки, розриву зовнішньої колатеральної зв'язки та розриву підколінного сухожилля правої ноги в зіткненні з Єремі Піно наприкінці гри.
Складний характер травми потребував оперативного втручання, ще до проведення якого було зрозуміло — сезон для 32-річного виконавця завершено.
Тиждень тому Карвахаль переніс операцію, після чого розпочався його тривалий процес відновлення.
Гравець у дописі в соціальних мережах розповів про власне самопочуття.
"Уже минув тиждень після операції, із болючими моментами, довгими ночами і складними почуттями, із якими важко впоратись.
Але в той же час я відчуваю себе дуже сильним і улюбленим усіма навколо, що робить цей процес більш приємним. Залишилось на тиждень менше до мого повернення", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що Реал одразу після отримання результатів тестів свого футболіста підписав із ним новий контракт.