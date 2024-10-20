Іспанія

Італійський фахівець в захваті від хорватського ветерана "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Сельтою (2:1) в рамках 10-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує досвідченого італійця Marca.

"Ця перемога дуже важлива для нас. Коли суперник зрівняв рахунок, заміни додали нашій команді сил. Ми забили два прекрасні голи.

Ці хлопці — справжні майстри, вони дуже добре тренувалися під час паузи на матчі збірних і поліпшили свою фізичну форму. Нам треба продовжувати в тому ж дусі.

Тренувати Модрича, працювати з ним — це честь для мене. Він домігся всього того, що у нього є, завдяки справжньому професіоналізму. Лука прекрасна людина", — заявив Анчелотті.