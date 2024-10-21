Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 20 жовтня 2024 року.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі обіграла андалузьку Севілью.

Команда Ганса-Дітера Фліка на початку гри витримала павзу перед початком загострення перед чужими воротами, проте коли зрештою почала створювати гольові моменти, то вже не припиняла забивати.

У підсумку, ще до перерви Севілья отримала три пропущені м’ячі, а під завісу другого тайму — ще два, відповівши лише одного разу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Севілья у рамках 10-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Севілья 5:1

Голи: Левандовські, 24 (пен.), 39, Педрі, 28, Торре, 82, 89 — Ідумбо, 87

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі (Гаві, 83) — Ямал 9Торре, 75), Рафінья (Фермін, 66), Фаті (Мартін, 76) — Левандовські (Віктор, 65).

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Маркао, Педроса (Монтьєль, 81) — Агуме (Ідумбо, 70), Гудель, Пеке (Сусо, 46) — Лукебакіо, Ромеро, Еджуке (Локонга, 45+1).

Попередження: Фаті — Педроса, Соу