Іспанія

Ймовірно, першим номером Реала знову стане Андрій Лунін.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав травму в матчі з Боруссією (5:2) в Лізі чемпіонів, повідомляє Фабріціо Романо.

Відомо, що бельгієць отримав м'язову травму. Очікується, що він пропустить Ель-Класико, яке відбудеться 26 жовтня.

Ймовірно, першим номером Реала в цьому матчі знову стане Андрій Лунін.

Цього сезону Куртуа провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 10 голів і в чотирьох іграх відстояв на нуль. На рахунку Луніна два матчі, один на нуль та один пропущений гол.