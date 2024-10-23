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Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться матч другого раунду Юнацької ліги УЄФА, у якому зіграють київське Динамо та словенський Марибор.

Для киян це буде перша гра у турнірі, тоді як словенська команда на першій стадії обіграла гібралтарський Лінкольн Ред Імпс із загальним рахунком 8:0.

Матч пройде у Польщі на стадіоні Сталь Сталева-Воля. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ U-19 — Марибор U-19:

Нагадаємо, вчора донецький Шахтар у матчі основного раунду турніру обіграв Арсенал.