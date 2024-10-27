Іспанія

24 роки і 188 днів у середньому.

Барселона з середини XX століття не випускала на Класіко настільки молодий склад.

Каталонці грали проти Реалу (4:0) на Сантьяго Бернабеу в 11-му турі Ла Ліги.

Середній вік команди Гансі Фліка, яка вийшла на перший тайм — 24 роки і 188 днів. Востаннє настільки молодий склад "блауграна" випускала 1956 року — тоді вона обіграла мадридців із рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що Барселона працює над новим контрактом Педрі.