Іспанія

Керманич Реала прокоментував розгром від Барселони.

Мадридський Реал у одинадцятому турі іспанської Ла Ліги зазнав розгрому в El Clasico проти каталонської Барселони на власному полі.

Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував події на футбольному полі.

"До завершення першого тайму це був рівний матч. Перший тайм ми зіграли дуже інтенсивно. Нам не вистачало трохи влучності. Але ми не змогли скористатись власною перевагою, і після перерви суперники забили два голи, які забрали нашу енергію. Тоді вже почалась геть інша гра.

У них був простір, ми ризикували позаду, і вони створили ще багато моментів.

Нам боляче сприймати цю поразку, це важкий момент, але я хочу подякувати вболівальникам за підтримку. Ми не повинні відкидати все після цього матчу, тому що тут просто немає чого відкидати. Ми повинні забути лише останні 30 хвилин.

Сезон дуже довгий, ми не повинні здаватись. Натомість ми повинні вчитись. Ми дуже добре навчилися на минулій подібній поразці, і я думаю, що те ж саме станеться і цього разу. Настав час оговтатись. Сезон довгий. Ми не повинні викидати все на вітер. Команда може грати краще, і ми гратимемо краще.

Було відомо, що суперники використовують високу лінію захисту, і ми майже не скористалися цим. У Мбаппе були моменти, але іноді він опинявся в офсайді. Навіть за таких умов у нього було три-чотири моменти, де просто потрібно було більше влучності.

Я не шкодую про обрану на гру тактику. У нас були моменти. Міліметровий офсайд під час гола Мбаппе. Ідея полягала в тому, щоб більше пресингувати, і ми робили це впродовж 60 хвилин. Це важкий момент, як і завжди, коли ти програєш. А тим більше, коли ти програєш після стількох ігор без поразок.

Рахунок не відображає того, що відбувалось на полі. Ми не змогли повести за рахунком, а вони це зробили. Гра до першого голу була дуже рівною, і ми мали більше моментів. Ми грали за схемою 4-4-2, і я вважаю, що в першому таймі ми добре зіграли.

Ця поразка відрізняється від матчу Лілля. У Ліллі ми не боролись і грали дуже погано. А тут усе вирішив результат. Але тільки тому, що ми ризикували.

Я переймаюсь через цю поразку, але ми повинні швидко зібратись із думками. Ми грали добре, до помилок у другому таймі. І ми повинні продовжувати змагатись і боротись.

Ми вже програвали 0:4 тут Барсі, а потім виграли чемпіонат і Лігу чемпіонів. Ми будемо змагатись так само, як і раніше. Цього сезону ми не будемо надто далекі від результатів минулого сезону", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у Валенсії.