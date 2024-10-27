Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував розгром Реала.

Каталонська Барселона у одинадцятому турі іспанської Ла Ліги в El Clasico обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри воротар "блаугранас" Іньякі Пенья прокоментував події на футбольному полі.

"Команда виконує дивовижну роботу, адже ми грали матч Ліги чемпіонів трохи більше, аніж дві доби тому. Забити чотири голи і в другому таймі, коли ми могли взагалі програти — це було сильно.

Зрештою, ми — колектив із 23-24 гравців, які відчувають себе командою. Я дуже щасливий.

У першому таймі ми трохи втратили контроль, грали занадто прямолінійно, але коли вийшов Френкі де Йонг, то ми знайшли слабкі місця в обороні Мадрида.

Щесни? Він із першого дня виявив до мене повагу, яку, можливо, не заслужив. Але як людина він вражаючий, він постійно мені допомагає. Ми команда, ми багато працюємо разом.

Зрештою, я не претендую на якісь особливі права для себе. Я хочу грати якомога більше і якнайкраще", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме в дербі Еспаньйол.