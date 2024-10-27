Іспанія

Форвард Барселони прокоментував розгром Реала.

У одинадцятому турі іспанської Ла Ліги в El Clasico каталонська Барселона обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри нападник "блаугранас" Ламін Ямал прокоментував події на футбольному полі.

"Команда дуже щаслива. Але зрештою, це просто ще три очки в Ла Лізі. Коли справа доходить до святкування перемог, я просто люблю насолоджуватись цим процесом і все.

Було помітно, що Реал втомився, тоді як ми себе комфортно почували, тому ми й вирішили дотиснути суперників.

Ми в Барселоні вважаємо себе найкращою командою, і тому завжди намагаємось це довести. Будемо продовжувати в тому ж дусі.

Партнери в роздягальні після гри сказали, що не знали, що у мене є права нога... Ми вже достатньо відсвяткували, тож зараз треба зосередитись на майбутньому.

Я спокійно ставлюся до тиску. У нас є чітка мета. Я завжди думаю про команду, а не тільки про себе. Думаю, ви бачите якість Ла Масії. Ми віддаємо все за цю футболку.

Флік? Він неймовірний, він докорінно змінив роздягальню. Ми його дуже поважаємо, і йому при цьому навіть не потрібно кричати на нас чи щось таке", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме в дербі Еспаньйол.