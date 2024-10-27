Іспанія

Шикарна перемога "Барси".

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував розгромну перемогу над мадридським Реалом (4:0) в рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.

"Ми дуже добре почали матч, у першому таймі грали відмінно. Захист діяв високо, це здається ризикованим, але насправді ні. Це спрацювало.

В перерві ми прийняли правильні рішення. Ми зробили заміну і почали більше пресингувати. У другому таймі ми більше контролювали м'яч. Саме про це я і говорив.

Футболісти дуже добре попрацювали. Вони показали свою майстерність біля воріт суперника. Всі знали, що потрібно робити, як в атаці, так і в захисті.

Я завжди дивлюся на роботу команди і на те, чи дотримувалися ми плану — сьогодні він спрацював. Була створена така атмосфера, щоб всі гравці могли проявити себе з найкращого боку. До того ж у команді дуже хороший мікроклімат

Я завжди кажу, що нам подобається ставати кращими. Сьогодні було непросто, але ми добре оборонялися. Ми віримо в нашу ідею. Потрібно продовжувати в тому ж дусі", — заявив Флік.