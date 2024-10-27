Іспанія

Форвард Барселони прокоментував розгром Реала.

У одинадцятому турі іспанської Ла Ліги в El Clasico каталонська Барселона обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри нападник "блаугранас" Роберт Левандовські прокоментував події на футбольному полі.

"Ми неймовірно щасливі. Перемога на цій арені — це велике досягнення. Не тільки сьогодні, а й в будь-який інший день також. Але зараз був такий момент, коли ми повинні були перемогти.

Тепер ми зможемо насолоджуватись цим певний час. Сезон буде дуже довгий, але ця перемога може допомогти нам його подолати з упевненістю і своїм яскравим футболом.

Ми поки що нічого не виграли, але важливо те, що у нас є чітка ідея, ми знаємо, куди ми хочемо йти. Я вважаю, що як команда ми граємо дуже добре, в атаці, у обороні, будь-де. Ми всі рухаємось у одному напрямку, і це полегшує наше завдання.

Я завжди намагаюсь виконувати свою роботу, і якщо я перебуваю ближче до воріт, мені стає трохи легше. Дуже важливо, як ми граємо. Думаю, у кожного тренера є своя ідея з цього приводу.

У моєму першому сезоні тут ми виграли титули, але іноді бажані результати не приходять. Проте в цьому сезоні ми знаємо, куди рухатись, і, зрештою, ми повинні продовжувати працювати.

А поки що ми насолоджуємось цією перемогою, бо через два дні у нас буде вже геть інша гра", — заявив польський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме в дербі Еспаньйол.