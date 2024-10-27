Іспанія

Функціонер Реала прокоментував розгром від Барселони.

Мадридський Реал у одинадцятому турі іспанської Ла Ліги зазнав розгрому в El Clasico проти каталонської Барселони на власному полі.

Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри директор з інституційних зв'язків "галактікос" Еміліо Бутрагеньйо прокоментував події на футбольному полі.

"На такому високому рівні помилки не пробачають. Спочатку треба сказати, що перший тайм ми провели відверто добре, я б сказав, дуже добре, із дуже хорошими моментами. І саме тоді ми мали шанс вийти вперед за рахунком. Ми повинні були виходити вперед щонайменше на два м'ячі.

Але на такому рівні, якщо ви не використовуєте свої шанси, то, логічно, такий суперник, як Барселона, вас за це покарає. Перші два моменти, які у них були в другому таймі, вони їх реалізували. І це все змінило. Хоча у нас були шанси наблизитись до них за рахунком на табло, але ми ними не скористались. Знову.

І в підсумку ми отримали цей результат, очевидно, далекий від того, що ми хотіли отримати і що команда пропонувала в першому таймі. Але це футбол. Низька ефективність — це те, що призвело до такого несприятливого результату. Вітаємо суперників і рухаємось далі.

Попереду ще довгий шлях. На дворі жовтень. Але коли трапляється такий результат, який, звичайно, нам не подобається, саме тоді ми повинні бути більш згуртованими. Те, як ми підготуємось до візиту до Валенсії, дуже важливо.

Звичайно, ми засмучені, але ми вже повинні думати про те, що ми маємо перемогти у Валенсії. Ми повинні добре підготуватись до цієї гри і бути згуртованими. Коли приходять поразки, саме тоді ми повинні бути найбільш згуртованими", — заявив іспанський функціонер.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у Валенсії.