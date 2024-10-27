Іспанія

Італійцю не сподобалася поведінка окремих людей з Барселони.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував інцидент на лаві запасних Барселони (0:4) після четвертого пропущеного гола під час Ель-Класіко. Цитує італійського фахівця Marca.

"Епізод із лавою запасних Барселони стався через поведінку асистента Фліка, який святкував гол не по-джентльменськи. Він зайшов у нашу технічну зону. Флік із нами погодився, ось і все", — сказав Анчелотті.

Наразі, Реал посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 24 очки. В свою чергу Барселона лідирує в іспанській Прімері, записавши до свого активу 30 очок.

Раніше Флік прокоментував перемогу в Ель-Класіко.