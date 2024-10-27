Іспанія

Німець фантастично розпочинає в Барселоні.

В рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на Сантьяго Бернабеу познущалася з мадридського Реала (4:0).

Завдяки цій перемозі головний тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік повторив досягнення англійського фахівця Террі Венейблса 40-річної давнини на чолі каталонців у Ель-Класіко.

Німецький фахівець став першим тренером Барселони з 1984 року, який виграв дебютне Ель-Класіко на Сантьяго Бернабеу в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Барселона виставила наймолодший склад в Ель-Класіко з 1956 року.