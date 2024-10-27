Іспанія

Ламін продовжує вражати.

В рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на Сантьяго Бернабеу познущалася з мадридського Реала (4:0). Третій гол у ворота Андрія Луніна забив Ламін Ямал.

Таким чином, 17-річний вундеркінд став самим молодим автором гола в історії Ель-Класіко. Він забив у ворота Реала у віці 17 років і 105 днів. До цього рекорд належав Ансу Фаті, який забив у Ель-Класіко в 17 років і 359 днів.

Цього сезону Ламін Ямал відіграв за Барселону 14 матчів, забив шість голів та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона виставила наймолодший склад в Ель-Класіко з 1956 року.