Іспанія

Француз вражений грою каталонців.

Колишній нападник Барселони Тьєррі Анрі прокоментував розгромну перемогу каталонського клубу у матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом (4:0). Цитує видатного француза Mundo Deportivo.

"Європейські команди бояться Реала, а Реал боїться Барселону. "Барса" стала командою розплати. Після Баварії настала черга Реала.

Ямал грає, як Мессі, Рафінья, як Роналдінью, а Педрі, як Іньєста. Я наче спостерігаю за Барселоною у 2011 році. Команда повернулася до того, що було раніше. Ніхто не зможе її зупинити. Вона виграє все, і будь-яка команда, яка вийде проти неї, постраждає так само", — заявив Анрі.