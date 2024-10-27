"Кажани" не змогли здобути перемогу.
Хетафе - Валенсія, gettyimages
27 жовтня 2024, 19:38
В 11-му турі Хетафе приймало Валенсію, яка через останні невдачі опустилась у зону вильоту.
"Кажани" мінімально перемагали суперника, але пенальті у виконанні Арамбаррі залишив гостей лише з одним очком.
Валенсія залишилась на самому дні турнірної таблиці. Хетафе — 15-й.
Хетафе — Валенсія 1:1
Голи: Арамбаррі, 90 - Барренечеа, 36
Хетафе: Сорія — Іглесіас (Ньйом, 46), Джене, Альдерете, Ріко — Перес (Уче, 46), Арамбаррі, Мілья, Сола — Їлдирим, Родрігес (Федеріко, 46)
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Фулькьє, 52), Кофріє, Москера, Таррега, Гая (Гасеровські, 76) — Лопес Ногероль (Гільямон, 84), Герра, Барренечеа (Перес, 84), Ріоха (Валєра Карабінайте, 76) — Дуро
Попередження: Перес, Джене, Ньйом — Москера, Ногероль, Коррея, Ріоха, Фулькьє, Барренечеа, Дуро