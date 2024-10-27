Перша поразка "матрацників" в поточному сезоні Ла Ліги.
Бетіс - Атлетіко, gettyimages
27 жовтня 2024, 21:40
В матчі 11-го туру Ла Ліги Бетіс приймав Атлетіко на "Беніто Вільямарін".
До сьогодні Атлетіко було єдиною командою, яка не програвала в чемпіонаті Іспанії. Але серія перервалась в матчі з Бетісом.
На 4-й хвилині "матрацники" пропустили після автоголу Хіменеса. Ця невдача визначила долю матчу — 0:1.
Перша поразка в чемпіонаті все одно залишила мадридців на третьому місці. Бетіс вже четвертий та відстає від команди Сімеоне на два очка.
Реал Бетіс - Атлетіко 1:0
Гол: Хіменес (аг), 4
Реал Бетіс: Руй Сілва — Руїбаль (Лосада, 90), Бартра, Льоренте, Перро — Форнальс, Альтіміра, Кардосо, Еззалзулі (Сабалі, 90) — Роке, Чімі Авіла (Діао Діаун, 78)
Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Мандава (Галан, 46) — Де Пауль (Лемар, 84), Коке, Галлагер (Серлот, 46), Ліно (Сімеоне, 70) — Альварес, Грізманн (Корреа, 70)
Попередження: Перро, Руїбаль — Мандава, Кок