Іспанія

Перша поразка "матрацників" в поточному сезоні Ла Ліги.

В матчі 11-го туру Ла Ліги Бетіс приймав Атлетіко на "Беніто Вільямарін".

До сьогодні Атлетіко було єдиною командою, яка не програвала в чемпіонаті Іспанії. Але серія перервалась в матчі з Бетісом.

На 4-й хвилині "матрацники" пропустили після автоголу Хіменеса. Ця невдача визначила долю матчу — 0:1.

Перша поразка в чемпіонаті все одно залишила мадридців на третьому місці. Бетіс вже четвертий та відстає від команди Сімеоне на два очка.

Реал Бетіс - Атлетіко 1:0

Гол: Хіменес (аг), 4

Реал Бетіс: Руй Сілва — Руїбаль (Лосада, 90), Бартра, Льоренте, Перро — Форнальс, Альтіміра, Кардосо, Еззалзулі (Сабалі, 90) — Роке, Чімі Авіла (Діао Діаун, 78)

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Мандава (Галан, 46) — Де Пауль (Лемар, 84), Коке, Галлагер (Серлот, 46), Ліно (Сімеоне, 70) — Альварес, Грізманн (Корреа, 70)

Попередження: Перро, Руїбаль — Мандава, Кок