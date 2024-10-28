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Дивись, хто отрмає престижну нагороду!

У понеділок, 28 жовтня, відбудеться 68-ма церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі — Золотого м'яча від журналу France Football.

Золотий м'яч-2024. Довбик і Гуммельс відкрили список найкращих

Подія, під час якої будуть нагороджені найкращі у футбольному світі в 2024 році, відбудеться у театрі Шатле в Парижі. Ведучими церемонії стануть ексфутболіст Дідьє Дрогба та журналістка Сенді Геріберт.

Відео онлай-трансляція:

Початок прибуття учасників та гостей заходу та їх прохід червоною доріжкою заплановано на 20:15 за київським часом. Сама урочиста церемонія нагородження найкращих розпочнеться о 21:45 за Києвом.