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Сьогодні стане відомий володар престижної нагороди.

У понеділок, 28 жовтня в Парижі буде вручено Золотий м'яч-2024. Подія, під час якої будуть нагороджені найкращі у футбольному світі в 2024 році, відбудеться у театрі Шатле. Ведучими церемонії стануть ексфутболіст Дідьє Дрогба та журналістка Сенді Геріберт.

Коли почнеться?

Початок прибуття учасників та гостей заходу та їх прохід червоною доріжкою заплановано на 20:15 за київським часом. Урочиста церемонія нагородження найкращих розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Де дивитись?

Церемонію вручення Золотого м'яча-2024 покаже Setanta Sports. Пряма трансляція буде доступна для перегляду на телеканалі Setanta Sports, а також на платформі setantasports.com і на YouTube-каналі Setanta Sports. Початок трансляції о 20:00.

РЕЙТИНГ ГРАВЦІВ

29. Артем Довбик (Жирона / Рома) та Матс Гуммельс (Боруссія Д / Рома)

28. Алехандро Грімальдо (Баєр)

27. Вітінья (ПСЖ)

26. Деклан Райс (Арсенал)

25. Коул Палмер (Челсі)

24. Вільям Саліба

23. Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

22. Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид)

21. Букайо Сака (Арсенал)

Усі фото в матеріалі — FIFA.com