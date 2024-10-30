Іспанія

Команда Мічела страждає від численних травм.

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться матч 1/64 фіналу Кубку Іспанії, у якому Жирона зіграє проти представника четвертого дивізіону країни Естремадури.

Головний тернер каталонців Мічел зможе розраховувати лише на 20 гравців – три місця у заявці залишилися вакантними.

Жирона має складну ситуацію з травмованими гравцями, а українець Віктор Циганков також залишився поза заявкою, оскільки він продовжує відновлення від пошкодження.

Матч Естремадура – ​​Жирона розпочнеться о 22:00 за Києвом.