Іспанія

Олімпійський чемпіон залишиться в Барсі до 2029 року.

Барселона оголосила про продовження контракту з півзахисником Ферміном Лопесом, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Нова угода буде діяти до 2029 року.

Фермін Лопес приєднався до Ла Масії в сезоні-2016/17. Лопес дебютував у дорослому футболі, граючи в оренді за Лінарес. Згодом він закріпився в основній команді Барселони.

Цього сезону 21-річний футболіст провів шість матчів за Барсу в усіх турнірах та відзначився двома асистами.

Нагадаємо, Флік став найкращим тренером місяця в Ла Лізі.