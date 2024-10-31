Олімпійський чемпіон залишиться в Барсі до 2029 року.
Фермін, Барселона
31 жовтня 2024, 16:44
Барселона оголосила про продовження контракту з півзахисником Ферміном Лопесом, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".
Нова угода буде діяти до 2029 року.
Фермін Лопес приєднався до Ла Масії в сезоні-2016/17. Лопес дебютував у дорослому футболі, граючи в оренді за Лінарес. Згодом він закріпився в основній команді Барселони.
Цього сезону 21-річний футболіст провів шість матчів за Барсу в усіх турнірах та відзначився двома асистами.
Нагадаємо, Флік став найкращим тренером місяця в Ла Лізі.