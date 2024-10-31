Іспанія

Шторм DANA забрав вже понад 50 життів.

Матч майбутнього 12 туру іспанської Ла Ліги між Валенсією та мадридським Реалом перенесено через наслідки потужного урагану. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Окрім цього, не відбудеться і матч Вільярреал – Райо Вальєкано та ще три зустрічі у Сегунді.

Раніше стало відомо, що Королівська іспанська футбольна федерація перенесла дві гри Кубку Іспанії, які мали пройти напередодні.

Нагадаємо, схід та південь Іспанії, особливо регіон Валенсії, сильно постраждав від урагану DANA, через який вже загинули понад 50 людей.