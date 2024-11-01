Іспанія

Сумна звістка з Іспанії.

28-річний вихованець Валенсії загинув через повінь у провінції.

Хосе Кастільєхо став жертвою наслідків урагану Дана і повені, що обрушилися на Валенсію. Вони стали причиною загибелі щонайменше 95 осіб. Деякі райони Валенсії виявилися відрізані через затоплені дороги, спостерігаються перебої з електрикою і зв'язком, зруйновані мости.

Валенсійський футболіст, який народився 29 лютого 1996 року, після академії Валенсії грав у нижчих лігах Іспанії. Він виступав за такі клуби, як Аліканте, Ельденсе, Патерна, Буньоль, Рекамбьос Колон, Рода та інші.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник збірної Марокко Баррада помер у віці 35 років.