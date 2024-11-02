Іспанія

Саудити намагаються заманити майже володаря Золотого м'яча.

Представники уряду Саудівської Аравії прибули до Мадрида з метою провести переговори з 24-річним нападником Реала Вінісіусом Жуніором. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, саудити бажають, щоб бразильський футболіст перейшов до Аль-Хіляля. Вони хочуть представити Вінісіусу амбітний спортивний проєкт.

Підкреслюється, що саудити вже запропонували нападнику контракт, розрахований на чотири сезони, з річною зарплатою, яку раніше не отримував жоден футболіст у світі.

Чинний контракт гравця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 20 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 200 млн. євро.

Цього сезону Віні відіграв за Реал 15 матчів, забив вісім голів та віддав сім результативних передач.