Іспанія

"Вершкові" хочуть винагородити бразильця черговим контрактом.

Мадридський Реал має намір продовжити контракт з вінгером Вінісіусом Жуніором. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" має намір винагородити 24-річного бразильця за його успіхи на полі.

Зазначається, що минулого сезону Вінісіус переконав керівництво, що здатний приносити результат у великих матчах, особливо в Лізі чемпіонів.

Також у клубі не хочуть, щоб футболіст думав, що з приходом Кіліана Мбаппе його значущість для команди знизилася.

При цьому Реал не забуває про інтерес до гравця з боку Саудівської Аравії, де клуби можуть переконати будь-кого своїми високими зарплатами.

Сам Вінісіус поки що не поспішає продовжувати контракт, а його нинішня угода розрахована до літа 2027 року.

Нинішнього сезону Вінісіус провів 15 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім асистів.