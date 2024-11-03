Іспанія

Керманич Барселони прокоментував прийдешню гру проти Еспаньйола.

Барселона в рамках дванадцятого туру іспанської Ла Ліги проведе каталонське дербі проти Еспаньйола на власному полі.

Барселона — Еспаньйол. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік розповів про стан власної команди.

"Я знаю, що для Барселони означає дербі проти Еспаньйола. Нам буде важко. Після чудового минулого тижня важливо, щоб ми зіграли на 100%, як завжди, і показали ту якість, яка у нас є.

Ми завжди добре готуємось до наступної гри, і коли ти перемагаєш, то можна святкувати, але потім ми повинні сконцентруватись на наступній грі. Це довгий шлях до кінця, і ми добре справляємось. Поки що.

Ураган ДАНА? Я не знаю, як його наслідки можуть вплинути на гравців. У нас є Ферран, який родом з тих регіонів. Ми обговорювали це з командою. Нелегко вирішити, що робити. Ми почали розглядати це питання вчора.

Щось подібне сталося в Німеччині три роки тому, це жахливо. Якщо ми зможемо підтримати людей своєю грою, ми це зробимо. Інша справа — рішення Ла Ліги. Якби я міг ухвалювати рішення, можливо, я б не грав цей тур, тому що це трагедія для всієї Іспанії, а не тільки для півдня.

Араухо? Ми не тиснемо на нього. У нього все дуже добре, він добре відновлюється, і він на правильному шляху до збільшення інтенсивності. Ми повинні доглядати за ним, але коли ви бачите його на тренуваннях, то бачите, що він дуже добре справляється.

Ерік Гарсія повернеться після міжнародної перерви, я так думаю. У нього були проблеми, і він тренувався окремо від основної групи.

Для тренера важливо, щоб усі були доступні. Ви повинні керувати цим і чесно говорити з гравцями. Я кажу кожному гравцеві, чому він не грає, і це те, чим ми, тренери, повинні керувати", — заявив німецький фахівець.

Матч Барселона — Еспаньйол відбудеться 3 листопада, о 17:15.