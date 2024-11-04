Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 листопада 2024 року.

У рамках дванадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона у домашньому дербі обіграла Еспаньйол.

Команда Ганса-Дітера Фліка цього разу все вирішила доволі швидко — повна перевага в першому таймі призвела до трьох забитих м’ячів "блаугранас", після чого особливих питань у принциповій дуелі вже не було.

"Папуги" зуміли відповісти лише в другій половині гри, але обмежились голом преситижу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Еспаньйол у рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Еспаньйол 3:1

Голи: Ольмо, 12, 31 Рафінья, 23 — Пуадо, 63

Барселона: Пенья — Форт (Кунде, 78), Мартінес, Кубарсі, Бальде — Касадо (де Йонг, 56), Педрі (Гаві, 85) — Ямал, Ольмо (Лопес, 56), Рафінья (Фаті, 85) — Левандовські.

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі (Унувар, 78), Кумбулла (Гомес, 40), Кабрера, Ромеро (Оліван, 78) — Техеро, Крал, Бауса (Сміт, 62), Агуадо (Шеддіра, 62) — Пуадо, Каррерас.

Попередження: Хофре, Бауса, Гонсало, Шеддіра.