Іспанія

Каталонці демонструють чемпіонську гру.

У 12-му турі Ла Ліги Барселона на "Естадіо Олімпіко" приймала Еспаньйол. Нагадаємо, в минулому турі каталонці розгромили Реал на Сантьяго Бернабеу — 4:0.

Фактично в першому таймі підопічні Фліка закрили питання щодо переможця матчу. Ольмо оформив дубль, а між його голами відзначився Рафінья. Суперники відповіли голом Пуадо після перерви, але він більше відповідає значенню "гол престижу". Перемога Барси — 3:1.

Барса відірвалась від Реала, який пропускав матч 12-го туру, вже на 9 очок. Еспаньйол балансує над зоною вильоту.