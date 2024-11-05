Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 12 туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі мінімально обіграла Хетафе з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на сьомій хвилині, а його автором став Тасос Дувікас.

При цьому гості закінчували зустріч у меншості після вилучення Хуана Беррокаля на 65 хвилині, який отримав дві жовті картки за десять хвилин.

Після 12 турів у Сельти 16 очок і десяте місце у Ла Лізі, а у Хетафе десять балів та 16 рядок.

Сельта — Хетафе 1:0

Гол: Дувікас, 7.

Сельта: Гуайта — Манкільйо (Родрігес, 46), Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Белтран (Моріба, 75), Сотело, Рістич (Альварес, 67) — Аспас, Дувікас (Іглесіас, 67), Бамба (Альєнде, 89).

Хетафе: Сорія — Ньйом, Джене (Беррокаль, 31), Альдерете, Ріко — Перес, Абердін (Родрігес, 31), Арамбаррі, Мілья, Сола — Уче (Іглесіас, 71).

Попередження: Дувікас — Абердін, Беррокаль, Альдерете.

Вилучення: Беррокаль, 65.