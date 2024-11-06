Іспанія

Причина останніх поразок криється в роздягальні.

Колишній форвард мадридського Реала Предраг Міятович пояснив, чому команда переживає кризу.

"Мені було шкода Реал у матчі з Міланом. Моє враження, що команда вислизнула з рук Анчелотті.

З тими змінами, які він зробив, він практично не знав, з чого почати з командою або як команда повинна відреагувати, щоб принаймні спробувати повернутися. Карло зробив зміни, спрямовані на покращення гри, але вони були не дуже хорошими.

Я не знаю, чи зможе Анчелотті відреагувати. Я не знаю, чи зможе він перезапустити всю ситуацію і мотивувати цих гравців", – цитує Міятовича Telegraf.rs.

Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів