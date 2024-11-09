Іспанія

Колектив Марселіно тричі уразив ворота свого суперника.

Вільярреал у рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги приймав Алавес на Естадіо де ла Сераміка.

Господарі поля ближче до завершення першого тайму вийшли вперед завдяки голу Іліаса Ахомаша. У другій половині, наприкінці зустрічі, Дані Парехо реалізував пенальті, а Санті Комесанья з гри встановив на табло підсумковий, розгромний рахунок.

У Вільярреала тепер 24 залікових бали й третя сходинка турнірної таблиці, тоді як Алавес із 13-ма очками йде 14-м.

Вільярреал — Алавес 3:0

Голи: Ахомаш, 38, Парехо, 81 (пен.), Комесанья, 90

Вільярреал: Конде — Феменія (Наварро, 24), Альбіоль, Кошта, Кардона — Ахомаш (Піно, 46), Парехо, Гує (Комесанья, 73), Баена — Перес (Бернат, 85), Пепе (Баррі, 73)

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Піка, Санчес — Гевара (Хордан, 69), Бланко, Гуріді (Стоїчков, 69) — Вісенте, К. Гарсія (Мартінес, 76), Реббаш (Мартін, 52)

Попередження: Кардона — Гевара, Мартін, Теналья