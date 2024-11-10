Іспанія

Французу наразі важко в Іспанії.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе є одним із найгірших за реалізацією моментів у іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє OptaJose.

За розрахунок бралися показники забитих та очікуваних голів (xG):

1) -3,74 Ез Абде (Бетіс)

2) -2,02 Кіліан Мбаппе (Реал)

3) -1,89 Вітор Роке (Бетіс)

4) -1,67 Ісаак Ромеро (Севілья)

5) -1,42 Келечі Іхеаначо (Севілья)

Цього сезону Кіліан Мбаппе відіграв за Реал 16 матчів, забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.