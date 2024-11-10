Іспанія

Українець замінив Крооса в Реалі.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид розгромив Осасуну (4:0).

В цьому матчі, український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відзначився унікальним досягненням.

У моменті з третім голом "королівського клубу" Лунін записав до свого активу результативну передачу на Вінісіуса. Таким чином, 25-річний українець став першим голкіпером Реала з 1993 року, який віддав гольовий пас у матчі Ла Ліги. У 1993 році це вдалося зробити Пако Буйо.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал п'ять матчів, пропустив вісім голів, двічі відіграв "на нуль" та віддав одну результативну передачу.