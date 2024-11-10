Українець замінив Крооса в Реалі.
Реал святкує пас Луніна, getty images
10 листопада 2024, 11:20
У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид розгромив Осасуну (4:0).
В цьому матчі, український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відзначився унікальним досягненням.
У моменті з третім голом "королівського клубу" Лунін записав до свого активу результативну передачу на Вінісіуса. Таким чином, 25-річний українець став першим голкіпером Реала з 1993 року, який віддав гольовий пас у матчі Ла Ліги. У 1993 році це вдалося зробити Пако Буйо.
Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал п'ять матчів, пропустив вісім голів, двічі відіграв "на нуль" та віддав одну результативну передачу.