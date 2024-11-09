Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 9 листопада 2024 року.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на власному полі розгромив Осасуну з рахунком 4:0.

Серед результативних дій: асист українського воротаря Андрія Луніна, хет-трик Вінісіуса Жуніора та гол + результативна переча від Джуда Беллінгема.

Утім, не обійшлося для Реала й без поганих новин: у першому таймі команда Карло Анчелотті втратила вінгера Родріго Гоеса та центрбека Едера Мілітао, які отримали травми.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Осасуна у рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал Мадрид — Осасуна 4:0

Голи: Вінісіус, 35, 62, 69, Беллінгем, 43

Реал Мадрид: Лунін — Васкес (Модрич, 46), Мілітао (Асенсіо, 30), Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Камавінга, Беллінгем (Гюлер, 75) — Гоес (Діас, 20), Мбаппе, Вінісіус (де Соуза, 75)

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Монкайола (Муньйос Камерос, 82), Торро, Орос (Рауль, 72) — Пенья (Гарсія, 59), Будімір (Гомес, 71), Сарагоса (Арнаїс, 82)

Попередження: Катена, Торро