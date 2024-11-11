Іспанія

Точні терміни відновлення іспанського флангового гравця Реала будуть відомі пізніше.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув розгромну перемогу над Осасуною з рахунком 4:0, проте за підсумками цього протистояння для "вершкових" не обійшлося без кадрових втрат, одною з яких став крайній універсал Лукас Васкес.

Як повідомляє офіційний сайта Реала, після медичного обстеження у 33-річного іспанця було виявлено травму привідного м’яза лівої ноги.

Точні дати відновлення Васкеса на офіційному рівні не уточнюються.

Раніше з'являлася інформація, що Лукас Васкес пропустить через травму щонайменше три тижні.