Інше

Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (04.11.2024 — 10.11.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ОФІЦІЙНО: ЕДУ ЗАЛИШИВ ПОСАДУ СПОРТИВНОГО ДИРЕКТОРА АРСЕНАЛУ.

🗣 Також привів Мудрика в Челсі за 70+30

📰 ЛЕГЕНДАРНИЙ ПІВЗАХИСНИК МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, А НИНІ ФУТБОЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ РОЙ КІН ВИСЛОВИВСЯ ПРО ГРУ "ЧЕРВОНИХ ДИЯВОЛІВ" У ПОТОЧНОМУ СЕЗОНІ: "ЦЕЙ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АБСОЛЮТНО СЕРЕДНЯ КОМАНДА".

📰 СПОРТІНГ ЛІСАБОН ШОКУВАВ МАНЧЕСТЕР СІТІ, ЗАВДАВШИ РОЗГРОМНОЇ ПОРАЗКИ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ.

🗣 Вже 4 із 4

📰 МАЙБУТНІЙ КЕРМАНИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РУБЕН АМОРІМ ДАВ ВІДВЕРТИЙ КОМЕНТАР: "ЗНАЮ, ЩО ВБОЛІВАЛЬНИКАМ МЮ БУДЕ ВАЖКО, АЛЕ Я ДУМАЮ, ЩО МАНЧЕСТЕР СІТІ — НАЙКРАЩА КОМАНДА У СВІТІ".

📰 "ВІДЧУВ ДУЖЕ СИЛЬНИЙ СПАЗМ": НЕЙМАР ВИСЛОВИВСЯ ПРО ОТРИМАНУ ТРАВМУ У ДРУГОМУ МАТЧІ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ.

📰 МІЛАН ШОКУВАВ РЕАЛ МАДРИД ІЗ ЛУНІНИМ НА САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ.

📰 АЛЬ-ХІЛАЛЬ РОЗГЛЯДАЄ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ З НЕЙМАРОМ ЧЕРЕЗ ТРАВМАТИЧНІСТЬ.

🗣 Потужно*

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ДИНАМО ОЛЕКСАНДР ШОВКОВСЬКИЙ ПРОКОМЕНТУВАВ ПОРАЗКУ ВІД ФЕРЕНЦВАРОША (0:4) У ЛІЗІ ЄВРОПИ: "ЯКІ ВИСНОВКИ РОБИТИ?"

📰 МИХАЙЛО МУДРИК — АВТОР НАЙКРАЩОГО ГОЛА ТИЖНЯ В ЛІЗІ КОНФЕРЕНЦІЙ.

📰 ОСНОВНИЙ ВОРОТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АНДРЕ ОНАНА ВИСЛОВИВСЯ ПРО РОБОТУ ТИМЧАСОВОГО ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА МАНКУНІАНЦІВ РУДА ВАН НІСТЕЛРОЯ: "ХОЧУ, ЩОБ ВАН НІСТЕЛРОЙ БУВ ГОЛОВНИМ ТРЕНЕРОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД".

📰 АНДРІЙ ЛУНІН ВІДЗНАЧИВСЯ АСИСТОМ У МАТЧІ ПРОТИ ОСАСУНИ.

📰 ЧЕЛСІ ТА АРСЕНАЛ ПОДІЛИЛИ ОЧКИ В ЛОНДОНСЬКОМУ ДЕРБІ.