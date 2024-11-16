Іспанія

Чекаємо на нових Єрро, Гуті та Раулів.

Керівники мадридського Реала занепокоєні зниженням рівня представленості гравців клубу у збірній Іспанії в останні роки. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у стані "бланкос" виступають за більш активне підписання іспанських футболістів.

Зазначається, що у Реалі розглядають варіанти, як із придбанням вже чинних гравців "Фурії Рохи", так і молодих виконавців, які можуть бути викликані в національну команду в майбутньому.

"Вершкові" визнають ефективність стратегії з купівлею талановитих іноземних гравців, проте керівництву мадридців не подобається, що з нинішнього складу команди виклик до збірної Іспанії на регулярній основі отримував лише захисник Дані Карвахаль.