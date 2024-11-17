Іспанія

Нідерландець все ще не оговтався після травми.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг розповів, про свої відчуття на полі після травми, яка не давала йому грати певний час.

"Я все ще відчуваю біль під час гри. Мені потрібно відновити свою впевненість у виконанні певних дій на полі. Я не кажу, що це ризик, але відчуття все ще не таке, як було раніше. Це повинно покращитися з цього моменту", — сказав де Йонг.

Де Йонг тривалий час перебував в лазареті та повернувся на поле лише на початку жовтня.

Цього сезону нідерландець провів 7 матчів у всіх турнірах.