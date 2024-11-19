Іспанія

Процес відновлення гравця розпочнеться вже найближчим часом.

Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао успішно переніс хірургічне втручання, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

У домашньому матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії проти Осасуни (4:0) 26-річний бразилець зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Повідомляється, що через травму гравець вибув до кінця сезону-2024/25.

Сьогодні, 19 листопада, Мілітао прооперували. Процес відновлення він має розпочати найближчими днями.

На рахунку Едера один гол та один асист у 17 поєдинках за "вершкових" у ході поточної кампанії.